Движение на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде ограничат

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-11T11:09:17+03:00

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С 12 октября вводится временное ограничение движения на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде.

По информации департамента транспорта городской администрации, ограничения движения автотранспорта связаны с проведением ремонтных, а также восстановительных работ на инженерных сетях на участке возле домов №33 и №26. Работы продлятся с 8.00 12 октября до 22.00 11 ноября.

В департаменте транспорта просят нижегородских водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям установленных на месте работ дорожных знаков.

Напомним, что движение автотранспорта возле стадиона «Нижний Новгород» ограничат в пятницу, 11 октября. Движение на участках улиц Самаркандской и Совнаркомовской будет запрещено с 12.00 до 23.59.

Введенные ограничения связаны с проведением в Нижнем Новгороде международного форума «Россия – спортивная держава».

ИСТОЧНИК KP.RU