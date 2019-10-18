СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-18T11:42:24+03:00

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Движение на участке улицы Республиканской перекроют на 20 дней.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, ограничение движение транспорта будет действовать на участке улицы Республиканской между домом №88 и №80 по улице Ошарской с 9.00 21 октября до 22.00 9 ноября.

Запрет проезда связан с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях

В департаменте напоминают водителям, что необходимо следовать установленным дорожным знакам.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными, - говорится в сообщении.

Напомним, что участок на проспекте Гагарина от дома №27 до дома №29 «Д» перекроют из-за проведения в Нижнем Новгороде баскетбольного матча чемпионата Единой Лиги ВТБ в субботу, 19 октября.

Напомним также, что движение на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде ограничено с 8.00 12 октября до 22.00 11 ноября из-за проведения ремонтных работ на инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU