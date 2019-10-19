Нижегородцы готовы к присоединению сельского поселения Новинки

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-19T10:29:35+03:00

На публичные слушания по вопросу присоединения территории пришло 230 человек

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Жители Нижнего Новгорода поддержали на публичных слушаниях присоединение к городу сельского поселения Новинки Борогодского района Нижегородской области.

В Управлении по связям со СМИ городской администрации сообщили, что на слушания, прошедшие в зале заседаний Гордумы, пришло 230 человек.

По словам первого заместителя главы Нижнего Новгорода Наталии Казачковой, обсудить вопрос пришли не только нижегородцы, но и жители Богородского района – в том числе и обманутые дольщики ЖК «Новинки Smart City».

- Публичные слушания были очень оживленными. По итогам их проведения было принято решение о включении в границы городского округа города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета, - сообщила Казачкова.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в состав Нижнего Новгорода планируется включить сам поселок Новинки и шесть близлежащих деревень Кудьма, Комарово, Кусаковка, Ромашково, Новопавловка и Сартаково.

ИСТОЧНИК KP.RU