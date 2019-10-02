Городские Новинки: Чем богаты присоединяемые к Нижнему Новгороду территории

Вот уже вторую неделю в Нижнем Новгороде обсуждают грядущее присоединение Новинского сельсовета. В состав городского округа в скором времени планируется включить сам поселок Новинки и шесть близлежащих деревень. Несмотря на то что депутаты городской думы, Новинского сельсовета и Богородского земского собрания уже одобрили этот альянс, у самих нижегородцев новость вызвала неоднозначную реакцию. В то время как одна часть горожан опасается, что присоединившиеся «новички» могут стать обузой для и без того проблемного городского хозяйства, другая видит в этом воссоединении большие перспективы для развития самого Нижнего Новгорода. Кто из них прав и в каком состоянии городу достаются новые территории, «Комсомолка» оценила вместе с депутатом Земского собрания Богородского района Шамилем Мансуровым.

Дороги

У большинства нижегородцев слово «Новинки» ассоциируется с огромными пробками на въезде в город. И доля правды в этом действительно есть - в многокилометровых заторах порой можно провести не один час. Виновников у этой ситуации два: слишком узкая Богородская трасса и построенная еще в советские времена развязка в Ольгине. Вместить существующий транспортный поток с Богородской и Арзамасской трасс она не способна по определению. Однако в скором времени эта проблема должна разрешиться. В соответствии с планами регионального правительства, уже в 2020-2021 годах Богородскую трассу планируется расширить до четырех полос, а на месте Ольгинского «бутылочного горлышка» построить современную двухуровневую развязку.

Пробираться по некоторым сельским дорогам даже летом будет весьма экстремальным удовольствием.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Что касается дорог внутри самой присоединяемой территории, то здесь все тоже весьма неоднозначно. Если трассам и тротуарам в новых жилых кварталах могут позавидовать и нижегородцы, то в расположенных поблизости деревнях дороги не в лучшем состоянии. Пробираться по ним даже летом будет весьма экстремальным удовольствием, а уж про весну и осень и говорить нечего.

Дольщики

Еще одна проблема, принесшая Новинкам даже не городскую, а всероссийскую славу, - это обманутые дольщики. Таковых на данной территории насчитывается больше 4,5 тысячи человек. История эта тянется еще с 2012 года. Именно тогда федеральный Фонд развития жилищного строительства изъял у учхоза «Новинки» 1100 га зарастающих травой земель и выставил их на аукцион. В результате, «лакомый кусок» был поделен на три большие части. Первый - площадью 270 га - достался компании «Квартстрой», обещавшей построить здесь ультрасовременный «Новинки SmartCity». Второй - площадью 185 га - забрала компания «Деметра». Ну, а третий, самый большой кусок площадью 650 га взялись обустраивать объединившиеся компании «Экоград» и «Капстройинвест» - главные застройщики «Окского берега».

В результате осилить взятую высоту смогла только компания «Деметра». Построив крохотный жилой комплекс «Акварель» и едва заметный коттеджный поселок «Стрижи», она единственная не обзавелась обманутыми дольщиками. Остальным повезло меньше. Руководителя обанкротившегося «Квартстроя», построившего вместо обещанного мегаполиса всего 20 тысяч квадратных метров жилья, следственные органы ищут до сих пор. Чуть получше ситуация в «Окском береге» - здесь построили 200 тысяч квадратных метров жилья, но, не получив компенсацию за подвод инженерной инфраструктуры, тоже разорились.

На территории Новинского сельсовета насчитывается 4,5 тысячи обманутых дольщиков.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Теперь решением проблемы обманутых дольщиков совместно занялось федеральное и региональное правительство. В настоящее время разработана дорожная карта, предусматривающая поэтапное строительство уже проданного жилья. К слову, перспективы жилищного строительства в богородском направлении считаются едва ли не главным достоинством присоединенных территорий. По оценке экспертов, в перспективе здесь можно построить более миллиона квадратных метров жилья.

Образование

Большое влияние на эту сферу также оказало идущее здесь жилищное строительство. Если раньше для местного населения вполне хватало имеющихся двух школ - в поселках Новинки и Кудьма, то с появлением новых жилых кварталов ситуация резко изменилась.

- Я бы жизнь этих территорий вообще разделил на два этапа: до 2013 года - когда здесь активно развивалось индивидуальное жилищное строительство, и после 2013 года – когда сюда зашли крупные федеральные застройщики, - напомнил депутат Шамиль Мансуров. – После этого население Новинского сельсовета увеличилось в два раза. Причем большинство новых жителей - это молодые семьи с детьми. Всех их нужно было устраивать в школы и детские сады.

Около 300 новых школьников кое-как «втиснула» в себя Кудьминская школа, еще 350 учеников возят в расположенную в 30 минутах езды Доскинскую школу. Сейчас этот маршрут обслуживают пять школьных автобусов. Впрочем, уже в ноябре в поселке «Окский берег» будет сдана новая школа на 550 мест. Это полностью закроет имеющуюся потребность в школьных местах. Но с учетом продолжающегося строительства новую школу также планируется построить в поселке «Новинки SmartCity». Она будет рассчитана уже на полторы тысячи мест. Примерные сроки ввода в эксплуатацию - 2021-2022 годы.

Детские сады

Схожая ситуация и с дошкольными учреждениями. До начала масштабного строительства здесь было два детских сада, построенных еще в советское время, - в поселке Кудьма и Новинки. С имеющимся на тот момент количеством детей они вполне справлялись. Но как только стали заселяться новые дома, ситуация резко изменилась.

Новые детские сады с бассейнами уже назвали образцовыми.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

За последние два года на территории новых жилых кварталов было построено два детских сада с бассейнами и кучей дополнительных «плюшек» - каждый на 240 мест. Однако очередь в дошкольные учреждения сейчас все равно составляет 800 человек. Чтобы решить эту проблему, к 2021 году здесь планируется построить еще два детских сада - в поселках «Окский берег» и «Новинки SmartCity».

Медицина

На сегодняшний день это главная болевая точка Новинского сельсовета. Ни больницы, ни поликлиники здесь попросту нет. На территории работают три ФАПа - в Новинках, Кудьме и Кусаковке. Здесь все в лучших сельских традициях - чистенько, простенько, старенько. Часы приема - с 8.00 до 12.00. Еще 2,5 часа отведено на обслуживание вызовов от больных. На что могут рассчитывать пациенты? На осмотр фельдшера. Никаких узких специалистов здесь не предусмотрено. Впрочем, в новых жилых кварталах нет и ФАПов.

- Как местные депутаты мы просили организовать здесь фельдшерско-акушерские пункты, но эту идею так и не поддержали, - рассказал Шамиль Мансуров. – В результате, чтобы сохранить доступ в городские поликлиники, многие жители этих поселков остаются прописанными в Нижнем Новгороде. Примерно две трети населения так и живут здесь без прописки.

Есть вероятность, что решить проблему с медицинским обслуживанием могут в ближайшие два года - в 2021 году в Новинках собираются построить региональный онкологический центр, на базе которого может быть создана большая поликлиника на 70 тысяч мест.

Транспорт

Ситуация с общественным транспортом на данной территории зависит от направления. По богородской трассе ходят сразу два пригородных маршрута - 206 и 209. Интервал движения здесь составляет около 15 минут. Плюс к этому из «Окского берега» курсируют три новых маршрута: до Щербинок, до Автозавода и до площади Сенной.

Ситуация с общественным транспортом на данной территории зависит от направления.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Жителям населенных пунктов, живущих вдоль арзамасской трассы, повезло меньше. К примеру, до поселка Кудьма и деревни Комарово ходит только пригородный маршрут № 211 с интервалом движения раз в час. Год назад городские власти пробовали запустить сюда «городской экспресс» - электричку, следующую от Московского вокзала через Мызу до Кудьмы. Но этот проект оказался нерентабельным и вскоре канул в Лету.

Промышленность

С экономической точки зрения еще одним важным достоинством присоединяемой территории является Кудьминская промзона. Здесь сосредоточено свыше 200 предприятий самого различного профиля - от логистики до автомобильного производства. Ежегодно они приносят в казну около 700 миллионов рублей налоговых отчислений. Львиная доля из них, конечно, попадает в федеральный бюджет. Однако в областную и местную казну кое-что перепадает. Кроме того, эта промзона дает около трех тысяч рабочих мест. Помимо местного населения здесь трудится немало жителей Нижнего Новгорода.

Коммуникации

Вопрос инженерных коммуникаций остается для присоединяемой территории одним из самых проблемных. С одной стороны, все эти населенные пункты газифицированы. Недавно была построена новая электроподстанция, способная обеспечить электричеством не только существующие, но и строящиеся поселки. Так что проблем с газом и светом нет. Зато дает о себе знать канализация и водоснабжение. К примеру, в относящемся к Кстовскому водоканалу поселке Кудьма то и дело происходят аварии из-за устаревших сетей. Ряд домов и вовсе не оснащены канализацией. Не лучше ситуация обстоит и в строящихся поселках - в том же «Новинки SmartCity» водоснабжения и канализации нет и в помине.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ежегодно в деревне Сартаково проходит всероссийский фольклорный фестиваль «Хрустальный ключ». 26-27 июля он прошел в пятнадцатый раз. В рамках юбилейного фестиваля состоялись праздничное шествие-парад, народные гуляния, а также большой гала-концерт. В празднике приняли участие около сорока фольклорных коллективов из регионов России, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Сербии, Вьетнама, Ирана, Бангладеша и других стран.

КОНКРЕТНО

В состав городского округа Нижний Новгород войдут семь населенных пунктов:

поселок Новинки,

поселок Кудьма,

деревня Комарово,

деревня Кусаковка,

деревня Ромашково,

деревня Новопавловка,

деревня Сартаково.

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство строительства Нижегородской области:

- На территории Богородского района находятся два наиболее масштабных проекта застройки территории: жилой комплекс «Новинки SmartCity» и жилой комплекс «Окский берег». От действий застройщика ООО «Квартстрой-НН» ЖК «Новинки SmartCity» пострадали 1906 граждан, вложивших средства в строительство данного жилого комплекса.

16 марта 2018 года ООО «Квартстрой-Центр» признано банкротом. В целях восстановления прав пострадавших граждан в рамках процедуры банкротства ООО «Квартстрой-Центр» на основании определения Арбитражного суда Нижегородской области осуществлена замена застройщика: права и обязательства «недобросовестного» застройщика переданы Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства».

В настоящее время Фондом ведутся работы по завершению строительства домов. В октябре текущего года планируется ввод в эксплуатацию четырех домов - № 9, 11, 12, 13. Это позволит восстановить права 249 граждан. В полном объеме права участников этого жилого комплекса должны быть восстановлены в 2021 году.