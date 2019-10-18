2019-10-18T14:46:53+03:00
Общество

Снижение цен на продукты зафиксировано в Нижегородской области в сентябре

Условный набор продуктов питания в регионе стоит на 6,7% дешевле, чем в среднем по стране
Валентин ШАРИКОВ
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Снижение цен на ряд продуктов питания зафиксировано в Нижегородской области в сентябре.

Как сообщает министерство экономического развития региона со ссылкой на данные Нижегородстата, на текущий момент обыкновенный набор продуктов в Нижегородской области на 6,7% дешевле, чем в среднем по России.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в сентябре в области уменьшились цены на рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку и сезонные овощи.

- Совместная задача УФАС и правительства – социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев. Сезонным бывает не только снижение цен, но и рост. Поэтому я очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - заметил глава региона.

Напомним, что очень 2019 года в Нижнем Новгороде были зафиксированы одни из самых низких в стране цены на хлеб.

Ранее "Комсомолка" писала о снижении цен на свинину, куриное мясо и пшено в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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