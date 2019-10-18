Снижение цен на продукты зафиксировано в Нижегородской области в сентябре
Снижение цен на ряд продуктов питания зафиксировано в Нижегородской области в сентябре.
Как сообщает министерство экономического развития региона со ссылкой на данные Нижегородстата, на текущий момент обыкновенный набор продуктов в Нижегородской области на 6,7% дешевле, чем в среднем по России.
По словам губернатора региона Глеба Никитина, в сентябре в области уменьшились цены на рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку и сезонные овощи.
- Совместная задача УФАС и правительства – социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев. Сезонным бывает не только снижение цен, но и рост. Поэтому я очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - заметил глава региона.
Напомним, что очень 2019 года в Нижнем Новгороде были зафиксированы одни из самых низких в стране цены на хлеб.
Ранее "Комсомолка" писала о снижении цен на свинину, куриное мясо и пшено в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU