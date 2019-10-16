2019-10-16T12:23:13+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде зафиксированы самые низкие цены на хлеб

Средняя цена продукта составляет 27-36 рублей
Валентин ШАРИКОВ
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Средняя цена хлебных изделий составляет 27-36 рублейСредняя цена хлебных изделий составляет 27-36 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Нижнем Новгороде зафиксированы одни из самых низких в стране цены на хлеб.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор», наиболее дешевые хлебобулочные изделия продаются в Нижнем Новгороде и Перми, а самые дорогие – Санкт-Петербурге.

В сообщении говорится также, что с начала осени 2018 года по текущий период в России сильно возросла стоимость ржаного хлеба – на 20%. Теперь средняя цена продукта составляет 36 рублей.

Тем временем, на 4% подешевели пшеничные батоны. За такую булку теперь можно отдать всего 27 рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что считает крайне важным держать под контролем рост цен на продукты питания и услуги.

- Цены на продукты питания и услуги - важный фактор, который напрямую влияет на качество жизни людей, - отметил глава региона.

Ранее "Комсомолка" писала о снижении цен на свинину, куриное мясо и пшено в Нижегородской области. По данным Нижегородстата, килограмм свиного мяса теперь стоит 242,6 рубля, куриного мяса - до 130 рублей, а стоимость пшеничного зерна составляет 75,5 рубля за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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