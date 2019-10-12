Свинина и куриное мясо подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-12T10:43:29+03:00

Также цены упали на яблоки, сахар и капусту

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Цены на свинину, куриное мясо и пшено снизились в регионе за минувшую неделю. Таковы данные Нижегородстата, предоставленные нижегородским минэкономразвития.

Так, с 30 сентября по 7 октября свинина подешевела до 242,6 рубля за кило, мясо курицы - до 130,2 рубля за кило, пшено - до 75,5 рубля за кило.

Вдобавок ко всему упали цены на некоторые сезонные овощи и фрукты: морковь подешевела до 19,9 рубля за кило, капуста - до 16,8 рубля за кило, а яблоки - до 72,6 рубля за кило.

Кроме того, с 30 сентября в Нижегородской области дешевле стали стоить мука, сахар и черный чай.

Ранее, комментируя назначение Ленара Шафигуллина на пост главы УФАС России по Нижегородской области, губернатор Глеб Никитин отметил, что совместная задача облправительства и антимонопольного ведомства - социально-экономическое развития региона и забота о благосостоянии жителей.

- Цены на продукты питания и услуги - важный фактор, который влияет на качество жизни людей, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU