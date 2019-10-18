Нижегородская школа №47 возобновит свою работу 21 октября
Нижегородская школа №47 возобновит свою работу 21 октября.
Как сообщили 18 октября в региональном Управлении Роспотребнадзора, занятия в общеобразовательном учреждении начнутся уже в понедельник.
Роспотребнадзор постановил отстранить от работы сотрудников пищеблока школы, которые оказались носителем дизентерии, а также были уличены в несоблюдении правил личной гигиены.
В сообщении говорится, что 15 октября в учебном учреждении также была проведена заключительная дезинфекция помещений, в частности – школьной кухни.
Все материалы расследования Управлением данного дела будут направлены прокуратуру и СУ СКР по Нижегородской области
- Управление Роспотребнадзора доводит до сведения пострадавших учащихся (их законных представителей) школы №47 о готовности принять участие в их судебной защите, - добавили в ведомстве.
Напомним, что школу №47 Советского района Нижнего Новгорода закрыли после массового заболевания детей и сотрудников учреждения острой кишечной инфекцией. Известно, что 11 и 12 октября школьники один за другим стали обращаться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU