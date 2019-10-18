2019-10-18T10:31:56+03:00
Общество

Нижегородская школа №47 возобновит свою работу 21 октября

Учебное заведение временно закрывалось из-за вспышки острой кишечной инфекции
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление Роспотребнадзора в Нижегородской областиФото: Управление Роспотребнадзора в Нижегородской области
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Нижегородская школа №47 возобновит свою работу 21 октября.

Как сообщили 18 октября в региональном Управлении Роспотребнадзора, занятия в общеобразовательном учреждении начнутся уже в понедельник.

Роспотребнадзор постановил отстранить от работы сотрудников пищеблока школы, которые оказались носителем дизентерии, а также были уличены в несоблюдении правил личной гигиены.

В сообщении говорится, что 15 октября в учебном учреждении также была проведена заключительная дезинфекция помещений, в частности – школьной кухни.

Все материалы расследования Управлением данного дела будут направлены прокуратуру и СУ СКР по Нижегородской области

- Управление Роспотребнадзора доводит до сведения пострадавших учащихся (их законных представителей) школы №47 о готовности принять участие в их судебной защите, - добавили в ведомстве.

Напомним, что школу №47 Советского района Нижнего Новгорода закрыли после массового заболевания детей и сотрудников учреждения острой кишечной инфекцией. Известно, что 11 и 12 октября школьники один за другим стали обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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