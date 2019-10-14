Нижегородскую школу закрыли из-за массового заболевания острой кишечной инфекцией

Школу №47 Советского района Нижнего Новгорода закрыли после массового заболевания острой кишечной инфекцией. 11 и 12 октября школьники один за другим стали обращаться за медицинской помощью.

- 11 октября вечером за медицинской помощью в поликлинику №39 обратились пять обучающихся школы с признаками острой кишечной инфекции, на следующий день еще 19 обучающихся обратились с аналогичными признаками, в связи с чем была зарегистрирована острая кишечная инфекция у детей, посещающих школу №47. По состоянию на 13 октября заболевших - 26 детей, из них 4 человека госпитализированы, - пояснили в городском департаменте образования.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, семеро учеников сейчас находятся в инфекционной больнице №23. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В Роспотребнадзоре Нижегородской области расказали, что у заболевших детей была диагностирована острая кишечная инфекция. После лабораторного исследования выяснилось, что дети заразились шегеллезом. Это инфекционное заболевание, вызванной бактерией шегелла. У заболевших появляется интоксикации, а также поражается толстая кишка.

- Сотрудники управления Роспотребнадзора немедленно выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование, - рассказали в региональном ведомстве. – Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников пищеблока школы (организатор питания - ЕЦМЗ). Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. При расследовании на пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании.

В данный момент, по приказу Роспотребнадзора Нижегородской области, школа №47 закрыта. В учреждении проводится дизинфекция всех помещений.

Ситуация находится на контроле мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.