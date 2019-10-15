2019-10-15T10:37:17+03:00
Общество

Названы причины вспышки кишечной инфекции в нижегородской школе №47

Новых случаев заболевания зарегистрировано не было
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской областиФото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Названы причины возникновения вспышки острой кишечной инфекции в школе №47 Советского района Нижнего Новгорода.

Специалистами регионального Управления Роспотребнадзора путем лабораторного исследования взятых у заболевших школьников материалов выяснили, что в учебном заведении распространен ДНК шегеллы.

Кроме того, дизентерией оказался болен и работник пищеблока школы. Распространению инфекции могли способствовать неудовлетворительные условия работы поваров школьной кухни и несоблюдение ими правил личной гигиены.

В Управлении добавили, что работа образовательного учреждения на сегодняшний день приостановлена, а все заболевшие дети были изолированы от здоровых. Кроме того, проводится расследование в отношении организатора школьного питания – Центра единого муниципального заказа. Материалы расследования будут переданы в следственные органы.

- Новых случаев заболевания зарегистрировано не было, - говорится в сообщении.

В СУ СК РФ по Нижегородской области в свою очередь сообщили, что с целью установления причин заболеваемости школьников острой кишечной инфекцией, кроме продуктов питания и воды, которые были использованы для приготовления блюд для учеников, в рамках доследственной проверки из общеобразовательного учреждения изымается вся необходимая документация

Напомним, что школу №47 Советского района Нижнего Новгорода закрыли после массового заболевания детей и сотрудников учреждения острой кишечной инфекцией. Известно, что 11 и 12 октября школьники один за другим стали обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Денис Миронов: «Мы повышаем стандарты обслуживания. Начинаем с себя!»
Директор Центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов рассказал в проекте «Герои Волги», в чем суть современных механизмов разработки стандартов нового поколения
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Опасны ли микроволновки: в новом международном исследовании составлен рейтинг печей
Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний товаров более чем из 30 стран провело самое глобальное исследование микроволновых печей за последние несколько лет
Новости 24
На нижегородских дорогах установят дополнительные камеры фотовидеофиксации
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» предупреждает о фальшивых коммерческих предложениях по продаже нефтепродуктов
Нижегородцы просят перевести время на час вперед
Двух нижегородских полицейских задержали за превышение полномочий
Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц
ФАС признала закупки МКУ «ГлавУКС» неконкурентными
Электронные посадочные талоны начали действовать в «Стригино»
Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов
Нижегородец держал в погребе жителя Республики Марий Эл
Улицу Лоскутова частично перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 18 октября
Четыре лестницы отремонтируют в Нижегородском районе до конца 2019 года
В Нижегородской области проводится II этап операции «Дети России»
БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» со счетом 79:69
Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на Бору
В Нижнем Новгороде найден пропавший 8 октября Андрей Ельчуков
Пропавший в Нижнем Новгороде 14-летний Денис Леонов найден
Гастроли победителей этапа фестиваля «Театральное Приволжье» стартовали в регионе
Нижегородка получит новое жилье взамен сгоревшей квартиры
Более ста незаконных сараев снесли в Нижнем Новгороде
Более 10 несанкционированных свалок убрали в Нижегородском районе
14-летний Денис Леонов пропал в Нижнем Новгороде
Почти 40 килограммов клюквы украли у пенсионерки в Нижегородской области
Житель Сарова вырастил в теплице 35 кустов конопли
Более сотни незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде
Электроснабжение отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 14 октября
Нижегородец угнал автомобиль своей матери ради поездки за спиртным
В Нижнем Новгороде существенно похолодает с 15 октября