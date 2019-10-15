Названы причины вспышки кишечной инфекции в нижегородской школе №47

Названы причины возникновения вспышки острой кишечной инфекции в школе №47 Советского района Нижнего Новгорода.

Специалистами регионального Управления Роспотребнадзора путем лабораторного исследования взятых у заболевших школьников материалов выяснили, что в учебном заведении распространен ДНК шегеллы.

Кроме того, дизентерией оказался болен и работник пищеблока школы. Распространению инфекции могли способствовать неудовлетворительные условия работы поваров школьной кухни и несоблюдение ими правил личной гигиены.

В Управлении добавили, что работа образовательного учреждения на сегодняшний день приостановлена, а все заболевшие дети были изолированы от здоровых. Кроме того, проводится расследование в отношении организатора школьного питания – Центра единого муниципального заказа. Материалы расследования будут переданы в следственные органы.

- Новых случаев заболевания зарегистрировано не было, - говорится в сообщении.

В СУ СК РФ по Нижегородской области в свою очередь сообщили, что с целью установления причин заболеваемости школьников острой кишечной инфекцией, кроме продуктов питания и воды, которые были использованы для приготовления блюд для учеников, в рамках доследственной проверки из общеобразовательного учреждения изымается вся необходимая документация

Напомним, что школу №47 Советского района Нижнего Новгорода закрыли после массового заболевания детей и сотрудников учреждения острой кишечной инфекцией. Известно, что 11 и 12 октября школьники один за другим стали обращаться за медицинской помощью.