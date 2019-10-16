Поверхность Волги возле Бурнаковской низины очищают от нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-16T12:48:05+03:00

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Поверхность Волги в районе Бурнаковской низины частично очистили от нефтепродуктов в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора департамента благоустройства Алексея Краснова, в течение месяца специалистами было собрано более 600 литров опасных веществ.

По словам Краснова, работы начались после обращения главы города Владимира Панова к губернатору с просьбой выделить средства для ликвидации нефтяного загрязнения из резервного фонда правительства региона.

- На сегодняшний день благодаря специалистам Управление ГОЧС Нижнего Новгорода, привлекшим к работе ООО «Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций», более 600 литров нефтепродукта не попали в окружающую среду и были изъяты из акватории Волги, - подчеркнул директор департамента благоустройства.

Как стало известно, на данном участке Волги установлено два рубежа боновых ограждений общей протяженностью около 100 метров, благодаря которым распространение нефтяного пятна дальше по реке не допускается. Также специалистами был расстелен сорбционный материал, впитывающий химические вещества.

- В данный момент проводится работа по локализации и сбору нефтепродуктов, всплывающих из-под причальной стенки. Проводится круглосуточное дежурство, - добавил заместитель гендиректора ООО «Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций» Дмитрий Котомкин.

Обследование данной территории планируется завершить до конца 2019 года.

Напомним, что Бурнаковская низина еще в 2013 году была идентифицирована как объект накопленного ущерба. А в связи с появлением нефтяных пятен на Волге.в Нижнем Новгороде был объявлен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU