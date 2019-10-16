Найдена пропавшая в Кстовском районе Кристина Кривоногова

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-16T11:42:57+03:00

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Найдена пропавшая 15 октября в Кстовском районе Нижегородской области 13-летняя Кристина Кривоногова.

По сообщению поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН», девочка была найдена живой.

«Кристина Кривоногова, 13 лет. поселок Афонино, Кстовский район. Найдена, Жива. Всем спасибо за распространение информации!», - написали в социальной сети волонтеры.

Напомним, что Кристина пропала после школы во вторник. Девочки не было дома всю ночь. При себе она имела сиреневый рюкзак и мобильный телефон, но на связь с родственниками не выходила.

Как сообщалось ранее, 15 октября был найден пропавший в понедельник 12-летний Рома Боровик. Мальчик также не вернулся домой после того, как вышел из своей школы. Родители и добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» искали ребенка больше суток в Балахне.

ИСТОЧНИК KP.RU