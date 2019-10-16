СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-16T09:59:53+03:00

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Пропавший 12-летний Рома Боровик найден в Нижегородской области.

Как сообщает в социальной сети поисково-спасательная группа «Волонтер-НН», ребенок был найден живым.

«Рома Боровик, 12 лет. Город Балахна, Нижегородская область. Найден. Жив.Спасибо всем за помощь в поисках и распространение информации», - пишут волонтеры.

Напомним, что сообщение о пропаже Романа Боровика появилось 14 октября. Было известно, что мальчик вышел из своей школы №6 на улице Энгельса около 12.30, после чего родственники потеряли с ним связь.

Как сообщалось ранее, что почти сутки искали волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь» искали 14-летнего Дениса Леонова.

Напомним также, что 15-летний Леша Гришин пропал в городе Балахне Нижегородской области – подростка искали целых три дня. Ребенок жив.

ИСТОЧНИК KP.RU