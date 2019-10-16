2019-10-16T11:54:31+03:00
Общество

13-летняя Кристина Кривоногова пропала в Кстовском районе

С собой у девочки был сиреневый рюкзак с изображением кошки
Валентин ШАРИКОВ
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Девочку стали искать ночью 16 октября.Девочку стали искать ночью 16 октября.Фото: СОЦСЕТИ
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13-летняя Кристина Кривоногова пропала поселке Афонино Кстовского района Нижегородской области.

По данным поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН», 15 октября девочка вышла из школы, но домой не вернулась.

Приметы Кристины: рост 164 сантиметра, телосложение худощавое, длинные светло-русые волосы (до плеч). Глаза пропавшей зеленого цвета

Школьница была одета в серый пуховик, черную юбку и белые кроссовки. При себе у нее был сиреневый рюкзак с изображением кошки, а также мобильный телефон.

Напомним, что волонтеры поисково-спасательной группы просят всех тех, кто готов отправиться на поиски Кристины Кривоноговой или осведомлен о местонахождении девочки, сообщить об этом по телефону 8 (831) 291-51-51 или в правоохранительные органы по номеру 102.

Напомним, что пропавший 12-летний Рома Боровик найден в Нижегородской области. Мальчика искали с 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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