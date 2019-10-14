СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-14T15:45:45+03:00

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Пропавший в Нижнем Новгороде 14-летний Денис Леонов найден.

Волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь» завершили поиски исчезнувшего вечером 13 октября подростка. Ребенок был найден живым.

«Найден, жив. Всем спасибо за помощь и распространение!», - написали в сообществе поисковой группы в социально сети.

Напомним, что Денис Леонов ушел из дома в Приокском районе около 16 часов в воскресенье. О местонахождении мальчика было неизвестно почти сутки.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде с 8 октября разыскивается пропавший 16-летний Андрей Ельчуков. Всех тех, кто может помощь в поисках парня или знает о его местонахождении просят обращаться на горячую линию ПСО «Волонтер НН» - 8 (831)291-51-51.

Ранее сообщалось, что 15-летний Леша Гришин пропал в городе Балахне Нижегородской области – подростка искали целых три дня. К счастью родителей и волонтеров поисково-спасательного центра «Рысь», он был найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU