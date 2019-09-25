Поиски пропавшего в Балахне 15-летнего Алексея Гришина прекращены

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-25T13:03:25+03:00

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В Нижегородской области прекращены поиски пропавшего 15-летнего Алексея Гришина. Подросток найден живым. Об этом утром в среду, 25 сентября 2019 года, сообщили в нижегородском поисково-спасательном центре «Рысь».

Напомним, юноша пропал в прошлую пятницу, 20 сентября 2019 года. Алексей Гришин ушел из дома на улице Циолковского в Балахне и не вернулся. Встревоженные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. И вот наконец появилось долгожданное сообщение.

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь и распространение информации, - написали волонтеры в группе. Где именно пропадал подросток все это время, не уточняется. Однако пользователи социальных сетей предполагают, что он ушел из дома по своей воле, чтобы погулять – подросток даже отписывался в группе «Рыси» под чужим аккаунтом, чтобы его перестали искать.

ИСТОЧНИК KP.RU