СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-14T12:24:06+03:00

Мальчик вышел из дома в Приокском районе 11 октября и до сих пор не вернулся

Изменить размер текста: A A

14-летний Денис Леонов пропал в Нижнем Новгороде в воскресенье, 11 октября.

Как сообщает поисково-спасательная группа «Рысь», мальчик ушел из дома на улице Арсеньева в Приокском районе в 16 часов. О дальнейшем местонахождении ребенка до сих пор неизвестно.

Денис Леонов ростом 160 сантиметров, плотного телосложения. Волосы подростка волнистые, темно-русые. Глаза – карие. Он был одет в синюю толстовку, темные спортивные штаны и синие кроссовки.

Волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь» просят всех, кто видел Дениса или знает о том, где он сейчас находится, сообщать об этом по телефону по телефону 8-831-28-38-200 или в правоохранительные органы по номеру 102.

Напомним, что в Нижнем Новгороде также пропал 16-летний Андрей Ельчуков, его поиски продолжаются с 8 октября. Тех, кто может помощь в поисках парня или знает о его местонахождении просят обращаться на горячую линию отряда «Волонтер» - 8 (831)291-51-51.

ИСТОЧНИК KP.RU