16-летний Андрей Ельчуков пропал в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-13T11:08:19+03:00

Подросток ушел из дома еще 8 октября и до сих пор не вернулся

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В Нижнем Новгороде пропал 16-летний Андрей Ельчуков, поиски которого продолжаются с 8 октября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН».

- Подросток ушел из дома на улице Волнистой 8 октября и до сих пор не вернулся, - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. – В момент исчезновения подросток был одет в черно-белые кроссовки, черную куртку и темные штаны. Приметы подростка: рост 173 сантиметра, глаза серые, худощавое телосложение и черные волосы.

По данным волонтеров, если вы знаете что-либо о местонахождении данного подростка или вы готовы помочь в поисках, то можете позвонить информационного организатору поиска или на горячую линию отряда «Волонтер» - 8 (831)291-51-51. Информационным организатором поиска выступает Татьяна (Бориска) - 89051959595.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий. Поиски подростка продолжаются до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU