2019-10-13T11:08:19+03:00
Общество

16-летний Андрей Ельчуков пропал в Нижнем Новгороде

Подросток ушел из дома еще 8 октября и до сих пор не вернулся
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
16-летний Андрей Ельчуков пропал в Нижнем Новгороде. ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Волонтер-НН"16-летний Андрей Ельчуков пропал в Нижнем Новгороде. ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Волонтер-НН"
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде пропал 16-летний Андрей Ельчуков, поиски которого продолжаются с 8 октября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН».

- Подросток ушел из дома на улице Волнистой 8 октября и до сих пор не вернулся, - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. – В момент исчезновения подросток был одет в черно-белые кроссовки, черную куртку и темные штаны. Приметы подростка: рост 173 сантиметра, глаза серые, худощавое телосложение и черные волосы.

По данным волонтеров, если вы знаете что-либо о местонахождении данного подростка или вы готовы помочь в поисках, то можете позвонить информационного организатору поиска или на горячую линию отряда «Волонтер» - 8 (831)291-51-51. Информационным организатором поиска выступает Татьяна (Бориска) - 89051959595.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий. Поиски подростка продолжаются до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центры занятости проведут Дни открытых дверей для пенсионеров
В Нижегородской области для рыбаков разработана карта зимовальных ям
Более 30 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства на 2020 год
Ветер усилится в Нижегородской области вечером 12 октября
Сергей Морозов предложил дольщикам ЖК «Европейский» создать инициативную группу
Летний кинотеатр и арка «Лебеди» появились в нижегородской глубинке
Заочный этап отбора кандидатов в резерв управленческих кадров в сфере туризма закончится 17 октября
Нижегородцы будут платить за отсортированный мусор на 21% меньше
Облачная и дождливая погода ожидает нижегородцев в выходные
Свинина и куриное мясо подешевели в Нижегородской области
Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с членами сборной России по скейтбордингу
В Нижнем Новгороде планируется строительство крупного бассейна
Никитин и Смит подписали соглашения о сотрудничестве в сфере компьютерного спорта
Мать с двухлетней девочкой на руках сбита «Волгой» в Сормовском районе
Сбои теле- и радиовещания ожидаются в октябре в Нижегородской области