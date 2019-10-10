2019-10-10T18:00:57+03:00
Общество

Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября

Ограничения будут действовать до 23.59
Валентин ШАРИКОВ
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Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород » ограничат в пятницу, 11 октября.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, временный запрет продлится с 12.00 до 23.59.

В департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода уточнили, что движение будет временно прекращено на участке от улицы Совнаркомовской до дома №3А на улице Стрелка, участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной и на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура.

«Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 октября в районе стадиона «Нижний Новгород» временно прекращено движение транспорта до 20.00.

Кроме того, до 20.00 введен запрет парковки на участках улицы Самаркандской, улицы Совнаркомовской, на улице Чкалова и площади Революции.

Напомним также, что международный форум "Россия - спортивная держава" проходит на стадионе "Нижний Новгород" 10-11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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