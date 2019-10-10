Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября
Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород » ограничат в пятницу, 11 октября.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, временный запрет продлится с 12.00 до 23.59.
В департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода уточнили, что движение будет временно прекращено на участке от улицы Совнаркомовской до дома №3А на улице Стрелка, участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной и на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура.
«Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», - говорится в сообщении.
Напомним, что 10 октября в районе стадиона «Нижний Новгород» временно прекращено движение транспорта до 20.00.
Кроме того, до 20.00 введен запрет парковки на участках улицы Самаркандской, улицы Совнаркомовской, на улице Чкалова и площади Революции.
Напомним также, что международный форум "Россия - спортивная держава" проходит на стадионе "Нижний Новгород" 10-11 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU