Появилась программа международного форума «Россия - спортивная держава»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-01T12:19:40+03:00

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Опубликована программа международного форума «Россия - спортивная держава». Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Мероприятие пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 10-11 октября, где будет организовано пленарное заседание, темой которого станет обсуждение процессов развития отечественного спорта в интеграции с мировым сообществом. Также запланированы 8 панельных дискуссий и 17 круглых столов.

По данным правительства, на форуме откроется выставка с важнейшими проектами в области российского спорта, и будет проведено заседание Совета при Президенте Российской Федерации, на котором обсудят роль субъектов и муниципалитетов в формировании физической культы и спорта в стране.

Известно, что на форуме «Россия - спортивная держава» выступят вице-премьер Правительства России Ольга Голодец, советник Президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, председатель комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы России Михаил Дегтярев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, член МОК олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU