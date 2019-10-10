Временно прекращено движение в районе стадиона «Нижний Новгород»
Временно прекращено движение в районе стадиона «Нижний Новгород».
Как сообщили в департаменте транспорта городской администрации, 10 октября до 20.00 будет временно прекращено движение в районе улиц Бетанкура, Совнаркомовской и Волжской набережной.
В администрации добавили, что организованы объездные пути по прилегающим улицам.
Кроме того, до 20 часов 10 октября на ряде дорожных участков будет введен запрет парковки: от улицы Самаркандской до Волжской Набережной, от улицы Совнаркомовской до улицы Карла Маркса, от улицы Самаркандской до Волжской Набережной, на улице Чкалова и площади Революции.
Напомним, что международный форум "Россия - спортивная держава" проходит на стадионе "Нижний Новгород" 10-11 октября. В ходе проведения мероприятия пройдет обсуждение процессов развития отечественного спорта в интеграции с мировым сообществом.
ИСТОЧНИК KP.RU