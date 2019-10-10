2019-10-10T13:07:34+03:00
Общество

Временно прекращено движение в районе стадиона «Нижний Новгород»

Организованы объездные пути
Валентин ШАРИКОВ
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Временно прекращено движение в районе стадиона «Нижний Новгород».

Как сообщили в департаменте транспорта городской администрации, 10 октября до 20.00 будет временно прекращено движение в районе улиц Бетанкура, Совнаркомовской и Волжской набережной.

В администрации добавили, что организованы объездные пути по прилегающим улицам.

Кроме того, до 20 часов 10 октября на ряде дорожных участков будет введен запрет парковки: от улицы Самаркандской до Волжской Набережной, от улицы Совнаркомовской до улицы Карла Маркса, от улицы Самаркандской до Волжской Набережной, на улице Чкалова и площади Революции.

Напомним, что международный форум "Россия - спортивная держава" проходит на стадионе "Нижний Новгород" 10-11 октября. В ходе проведения мероприятия пройдет обсуждение процессов развития отечественного спорта в интеграции с мировым сообществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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