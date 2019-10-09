Найдена пропавшая в Дзержинске Виктория Чистякова

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-09T16:54:39+03:00

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Найдена пропавшая в Дзержинске 12-летняя Виктория Чистякова.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь» 9 октября, девочка была найдена живой.

«Найдена, жива. Всем спасибо за помощь и распространение информации»,- говорится в сообщении группы «Рысь».

Напомним, что текущей неделе в Нижегородской области поисково-спасательной группой "Рысь" были организованы поиски трех пропавших детей. Живым был найден ушедший из дома на всю ночь с 7 на 8 октября в Московском районе Нижнего Новгорода Олег Вантеев.

Довольно скоро окончились поиски восьмилетнего Евгения Жилкина, который не вернулся после занятий в школе 8 октября в Ленинском районе.

Как сообщалось ранее, 15-летний Леша Гришин пропал в городе Балахне Нижегородской области – подростка искали целых три дня. К счастью родителей и волонтеров поисково-спасательного центра , он был найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU