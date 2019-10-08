2019-10-08T10:46:31+03:00
Общество

Пропавший в Нижнем Новгороде Олег Вантеев найден

Мальчик жив
Валентин ШАРИКОВ
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Пропавший в понедельник в Нижнем Новгороде Олег Вантеев найден сегодня, 8 октября.

Как сообщается в группе поисково-спасательного центра «Рысь», подростка нашли живым.

Волонтеры центра поблагодарили нижегорородцев за помощь в распространении информации о пропаже ребенка.

«Найден, жив. Всем спасибо за помощь и распространение!», - говорится в сообщении центра «Рысь».

Напомним, что Олег Вантеев ушел из дома в красной куртке и сголубых джинсах на улице Березовской в Московском районе вчера вечером, около 18 часов. До текущего момента он не возвращался и не выходил на связь с родственниками.

Как сообщалось ранее, 15-летний Леша Гришин пропал в городе Балахне Нижегородской области – подростка искали целых три дня. К счастью родителей и волонтеров поисково-спасательного центра «Рысь», он был найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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