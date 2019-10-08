Пропавший в Нижнем Новгороде Олег Вантеев найден
Пропавший в понедельник в Нижнем Новгороде Олег Вантеев найден сегодня, 8 октября.
Как сообщается в группе поисково-спасательного центра «Рысь», подростка нашли живым.
Волонтеры центра поблагодарили нижегорородцев за помощь в распространении информации о пропаже ребенка.
«Найден, жив. Всем спасибо за помощь и распространение!», - говорится в сообщении центра «Рысь».
Напомним, что Олег Вантеев ушел из дома в красной куртке и сголубых джинсах на улице Березовской в Московском районе вчера вечером, около 18 часов. До текущего момента он не возвращался и не выходил на связь с родственниками.
Как сообщалось ранее, 15-летний Леша Гришин пропал в городе Балахне Нижегородской области – подростка искали целых три дня. К счастью родителей и волонтеров поисково-спасательного центра «Рысь», он был найден живым.
ИСТОЧНИК KP.RU