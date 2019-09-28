Тепло поступило в 99 % многоквартирных домов Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-28T10:23:21+03:00

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Тепло поступило в 7647 из 7755 многоквартирных домов Приволжской столицы. Работают все городские котельные. Таковы данные на 16.00 27 сентября, уточнили в городском департаменте жилья.

Вместе с тем нижегородские школы и детсады обеспечены теплоснабжением на 100 %. Что же касается жилых домов, то там тепло было пущено в нормативные сроки, однако по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка системы отопления, добавили в профильном департаменте.

Несмотря на то, что все котельные Нижнего Новгорода запущены, тепло дошло не до всех квартир. Причины разные: где-то проблема с завоздушенностью стояков, где-то идет ремонт отопительной системы, где-то разрыв трубы. В любом случае о своей проблеме вы можете рассказать, позвонив по указанным номерам ответственных организаций.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что официально новый отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался с 23 сентября. При этом в учреждения социальной сферы (школы, детсады, больницы) тепло начало поступать по заявкам их руководителей чуть раньше, с 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU