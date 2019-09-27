2019-09-27T10:53:40+03:00
Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде – 2019: Куда звонить, если у вас нет тепла

Полезные телефоны, где можно жаловаться на холодные батареи
Юлия ДАНЧЕНКО
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Куда звонить, если у вас нет теплаКуда звонить, если у вас нет теплаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несмотря на то, что все котельные Нижнего Новгорода запущены, тепло дошло не до всех квартир. Причины разные: где-то проблема с завоздушенностью стояков, где-то идет ремонт отопительной системы, где-то разрыв трубы. В любом случае о своей проблеме вы можете рассказать, позвонив по указанным номерам ответственных организаций.

Автозаводский район

«Горячая линия» администрации района 293-50-23, 293-25-06 (Пн-чт. с 9.00 до 18.00, пт. С 9.00 до 17.00), 293-50-24 (в будни с 18.00 до 9.00, выходные круглосуточно).

ООО «Наш дом» 295-76-93 (пн-чт с 9.00 до 17.00, пт 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48).

Диспетчерская служба 295-73-56 (круглосуточно).

Аврийно-восстановительная служба 293-54-99, 293-41-14 (круглосуточно).

Канавинский район

«Горячая линия» администрации района 246-20-53 (пн-чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00), 246-14-29 (будни с 18.00 до 9.00, выходные круглосуточно).

АО «ДК Канавинский район» 268-10-00 (круглосуточно).

Ленинский район

«Горячая линия» администрации района 258-07-50 (круглосуточно).

ОАО «ДК Ленинского района» 415-45-07 (пн-чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 16.00).

Московский район

«Горячая линия» администрации района 270-35-01 (круглосуточно), 270 -16-80 (пн-пт с 8.30 до 12.00 и с 12.48 до 17.00), 270-47-78 (пн-пт с 9.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, пн-чт с 12.48 до 18.00, пт с 12.48 до 17.00).

АО «ДК Московскогорайона» 268-10-00 (круглосуточно).

ООО «УК Бурнаковская» и ООО «УК Левинке» 282-14-27 (в будни с 8.00 до 19.00, в выходные с 8.00 до 15.00).

Нижегородской район

«Горячая линия» администрации района 433-23-20 (с 9.00 до 18.00), 433-87-10 (круглосуточно).

ОА «ДК Нижегородского района» 268-10-00 (круглосуточно).

Приокский район

«Горячая линия» администрации района 465-58-73 (круглосуточно).

ОА «ДК Приокского арйона» 268-10-00 (круглосуточно).

ООО УК «Цветы», ООО «УК Дубенки», ООО «УК Первоцветная» 282-14-27 (будни с 8.00 до 19.00, выходные с 8.00 до 15.00).

Советский район

«Горячая линия» администрации района 417-12-53 (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00), 417-25-01 (выходные).

Сормовский район

«Горячая линия» администрации района 222-02-91 (пн.-чт. С 9.00 до 18.00, пт. С 9.00 до 17.00), 222-34-96 (круглосуточно).

ООО УК «Осинки» 282-25-74 (круглосуточно).

ООО УК Культуры, ООО УК»Исполкома», ООО УК «На Зайцева», ООО УК «Седьмой микрорайон», ООО УК «Парковое озеро», ООО УК «Светлоярская», ООО «УК Телеграфная», ООО УК «Народная», ООО УК «Володарский», ООО «ДК Сормово», ООО УК «Дарьино», ООО УК «Кооперативная», ООО УК «Каравелла», ООО УК «Коминтерна», ООО ДК Корабли» 282-14-27 (будни с 8.00 до 19.00, выходны с 8.00 до 15.00).

Ресурсноснабжающие организации

ОАО « Теплоэнерго» 277-91-31 (круглосуточно).

ООО «Нижновтеплоэнерго» 422-26-33, 432-19-49 (пн-пт с 8.00 до 17.00).

Диспетчерская служба ООО «Нижновтеплоэнерго» 419-14-40 (круглосуточно).

ООО «Генерация тепла» 243-01-93 (круглосуточно).

ООО «Теплосети» 295-84-66 (круглосуточно).

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

005 (круглосуточно)

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода

439-00-40 (пн-пт с 8.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 16.00) телефон работает с 25.09.2019 по 08.10.2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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