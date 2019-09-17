2019-09-17T17:39:28+03:00
Общество

Стало известно, когда в Нижегородской области стартует отопительный сезон

В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах
Юлия ИСАЕВА
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Отопительный сезон в Нижегородской области стартует 23 сентябряОтопительный сезон в Нижегородской области стартует 23 сентябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Дождались! Отопительный сезон в Нижегородской области планируют запустить с понедельника, 23 сентября 2019 года. Об этом заявили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В первую очередь, как обычно, тепло получат социальные объекты – детские сады, школы и больницы. Их начнут отапливать уже с 18 сентября. Отопление там появится уже к концу этой недели. Затем тепло будут пускать в многоквартирные дома.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Черткова, даты начала отопительного сезона связаны с резким похолоданием, которое обрушилось на Нижегородскую область в минувшие выходные. В министерстве также напомнили, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться на шестой день, когда среднесуточная температура не превышает восьми градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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