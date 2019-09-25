Назначены публичные слушания по присоединению Новинок к Нижнему Новгороду

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-25T15:14:54+03:00

Новинские и богородские депутаты поддержали объединение Новинок с Нижним Новгородом. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Регистрация участников начнется за час до начала мероприятия

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Публичные слушания по вопросу о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду (18+) состоятся в 15.00 10 октября 2019 года. Соответствующее постановление мэра Владимира Панова опубликовано на сайте городской администрации.

Мероприятие пройдет в приволжской столице по адресу Кремль, корпус 5, второй этаж (Большой зал).

Добавим, что регистрация участников и желающих выступить на публичных слушаниях начнется за час до начала встречи.

«Комсомольская правда» рассказывала, что поселок Новинки и шесть ближайших деревень стали еще на шаг ближе к объединению с Нижним Новгородом – инициативу Владимира Панова поддержали депутаты Земского собрания Богородского района и совета депутатов Новинского сельсовета.

Первыми это решение 18 сентября поддержали депутаты думы Нижнего Новгорода. А вслед за ними инициативу одобрили депутаты Богородского земского собрания и совета депутатов Новинского сельского совета.

- Все десять депутатов Новинского сельского совета, принявшие участие в голосовании, высказались за объединение, - рассказал глава местной администрации Дмитрий Денисов. - 19 сентября 17 из 18 депутатов земского собрания Богородского района также поддержали инициативу. Один человек воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU