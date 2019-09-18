Стало известно, что изменится после присоединения Новинок к Нижнему Новгороду

После сегодняшнего заседания Думы Нижнего Новгорода Новинки и прилегающие деревни стали еще на шаг ближе к присоединению к городскому округу – депутаты поддержали эту инициативу абсолютным большинством голосов. Как полагают власти Нижнего Новгорода, эти территориальные метаморфозы позволят решить застарелую проблему обманутых дольщиков Богородского района.

- Все вы знаете серьезную проблему, которая сейчас существует на территории Новинского сельсовета – это обманутые дольщики, - отметила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова. - Сейчас губернатор Нижегородской области вместе с федеральным правительством решают вопрос по достройке этих домов. Поэтому мы вышли с данной инициативой, чтобы поддержать этих жителей и включить их в границы города. Это поможет решить огромное количество социальных задач.

Тем не менее, большой нагрузкой для города это присоединение не станет – профицит бюджета там составит 2 миллиона 111 тысяч рублей.

- В Новинском сельсовете сейчас проживают 11 тысяч жителей, поэтому его присоединение не повлечет создание отдельного района, - рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Он будет административно присоединен к Приокскому району. Что касается площади города, то после его присоединения, она увеличится на 10%.

Городские власти подчеркнули, что пока речь идет о присоединение не к городу, а к городскому округу. А значит, в самих населенных пунктах Новинского сельсовета сохранятся прежние тарифы и льготы.

- Если говорить о местных жителях, то для них это присоединение не будет иметь никаких отрицательных последствий, - уверена Наталия Казачкова. – Все учителя, врачи и социальные работники сохранят те льготы, которые установлены федеральным и областным законодательством.

По мнению депутатов, жители этих населенных пунктов уже тесно связаны с Нижним Новгородом: одни здесь работают, другие – учатся.

- Все эти люди фактически уже работают и живут на территории городского округа Нижний Новгород, - отметил депутат городской Думы Николай Сатаев. - Они пользуются медицинским обслуживанием, ходят в городские школы и детские сады. Поэтому мы поддерживаем данную инициативу.

Впрочем, не все депутаты были столь единодушны. Некоторые из них всерьез опасаются, что присоединение этих территорий может стать обузой для Нижнего Новгорода.

- У Нижнего Новгорода есть опыт присоединения других земель, - напомнил депутат городской думы Евгений Лазарев. - Как правило, присоединяется депрессивная территория к той, которая более благополучная. Самый яркий пример – деревня Новопокровское. И это опыт отрицательный. В деревне Новопокровское за 14 лет не изменилось вообще ничего: там нет ни транспорта, ни дорог. Из развлечений там только ближайшее кладбище. Изменилось только то, что все земли вокруг этой деревни продали господину Сорокину и его компаниям с целью строительства жилых микрорайонов. У жителей этой деревни рядом с огородами появятся 20-этажные дома. Так меняется жизнь на присоединенных территориях. Это может быть предупреждением для жителей Новинок.