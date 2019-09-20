2019-09-20T17:03:03+03:00
Общество

Новинские и богородские депутаты поддержали объединение Новинок с Нижним Новгородом

В октябре пройдут публичные слушания по данному вопросу
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новинские и богородские депутаты поддержали объединение Новинок с Нижним Новгородом.Новинские и богородские депутаты поддержали объединение Новинок с Нижним Новгородом.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Поселок Новинки и шесть ближайших деревень стали еще на шаг ближе к объединению с Нижним Новгородом – инициативу главы Нижнего Новгорода Владимира Панова поддержали депутаты Земского собрания Богородского района и совета депутатов Новинского сельсовета. Напомним, постановление главы Нижнего Новгорода с соответствующим предложением было опубликовано 17 сентября.

- Постановляю выступить с инициативой по преобразованию Нижнего Новгорода путем его объединения с муниципальным образованием сельское поселение Новинский сельсовет, - говорится в документе. – Данное решение должно быть направлено в Думу Нижнего Новгорода, Новинский сельсовет и Земское собрание Богородского района для выражения мнения населения по вопросу данной инициативы.

Первыми это решение 18 сентября поддержали депутаты Думы Нижнего Новгорода. А вслед за ними инициативу одобрили депутаты Богородского земского собрания и совета депутатов Новинского сельского совета.

- Все десять депутатов Новинского сельского совета, принявшие участие в голосовании, высказались за объединение, - рассказал глава местной администрации Дмитрий Денисов. – 19 сентября 17 из 18 депутатов земского собрания Богородского района также поддержали инициативу. Один человек воздержался.

Следующим шагом должны стать публичные слушания, которые состоятся в октябре. Там свое мнение смогут высказать и сами жители Новинок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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