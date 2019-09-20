Движение на трассе М-7 «Волга» возобновлено в штатном режиме

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-20T13:37:44+03:00

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Движение по трассе М-7 «Волга» на 482 километре возобновлено в штатном режиме после смертельного ДТП, произошедшего утром 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород».

Напомним, после аварии на указанном участке вводилось реверсивное движение. Дорожные службы оперативно ликвидировали последствия столкновения автомобилей.

- Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и выбирать скоростной режим по погодным условиям, - заявили в «Упрдор Москва - Нижний Новгород».

«Комсомольская правда» рассказывала, что водитель отечественной легковушки, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался сразу в три фуры.

В результате аварии 27-летний пассажир легкового авто, вылетевший через лобовое стекло на один из грузовиков, скончался на месте. 39-летний водитель этого автомобиля госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU