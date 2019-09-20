На трассе М-7 «Волга» из-за аварии запустили реверсивное движение

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-20T11:31:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за аварии на трассе М-7 «Волга» в Лысковском районе запустили реверсивное движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».

- В связи с ДТП движение на 482 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Лысковском районе идет в реверсивном режиме, - говорится в сообщении. – В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В ближайшее время дорожные службы ликвидируют последствия аварии.

В связи с этим водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок на данном участке и соблюдать осторожность.

Напомним, всего за минувшие сутки на территории Нижегородской области произошло 14 ДТП, в результате которых 18 человек получили ранения различной степени тяжести. На территории самого Нижнего Новгорода за сутки произошло 8 ДТП, в результате которых ранения получили восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU