Появились подробности страшной аварии в Лысковском районе
Смертельное ДТП произошло на 482 километре трассы «Москва - Уфа» в Лысковском районе около 9.00 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По имеющейся информации, водитель отечественной легковушки, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался сразу в три фуры.
В результате аварии 27-летний пассажир легкового авто, вылетевший через лобовое стекло на один из грузовиков, скончался на месте. 39-летний водитель этого автомобиля госпитализирован.
- В настоящее время госавтоинспекторы и следователи выясняют обстоятельства ДТП, - добавили правоохранители.
Ранее сообщалось, что из-за аварии в Лысковском районе введено реверсивное движение транспорта. Специалисты просят водителей учесть эту информацию при планировании поездок на данном участке и соблюдать осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU