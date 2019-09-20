2019-09-20T12:55:10+03:00
Происшествия

Появились подробности страшной аварии в Лысковском районе

Из-за ДТП на трассе М-7 «Волга» запущено реверсивное движение
Анна МИГАЛОВА
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Смертельное ДТП произошло на 482 километре трассы «Москва - Уфа» в Лысковском районе около 9.00 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, водитель отечественной легковушки, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался сразу в три фуры.

В результате аварии 27-летний пассажир легкового авто, вылетевший через лобовое стекло на один из грузовиков, скончался на месте. 39-летний водитель этого автомобиля госпитализирован.

- В настоящее время госавтоинспекторы и следователи выясняют обстоятельства ДТП, - добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что из-за аварии в Лысковском районе введено реверсивное движение транспорта. Специалисты просят водителей учесть эту информацию при планировании поездок на данном участке и соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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