Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего Максима Лялина

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-18T10:04:40+03:00

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Почти три дня в Нижнем Новгороде искали 14-летнего Максима Лялина, который пропал в минувшее воскресенье, 15 сентября. Напомним, мальчик самовольно покинул школу-интернат около восьми часов вечера, после чего его никто не видел.

Вечером во вторник поисково-спасательная группа «Рысь» разместила на своей странице в социальных сетях информацию о том, что Максим найдет. Поиски прекращены.

- Найден! Жив! Всем спасибо за помощь и распространение информации! – написали добровольцы.

Ранее сообщалось, что 30 августа в Нижегородской области пропали двое подростков – 16-летние Саша Попов и Даня Капитанов. Они ушли из общежития Балахнинского техникума, с тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Саши: среднее телосложение, рост 160 сантиметров, темные волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. В чем в день исчезновения был Даня – неизвестно. Мальчик среднего телосложения, роста также 160 сантиметров, волосы у него темные. Если вы видели этих ребят, сообщите информацию волонтерам по номеру: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU