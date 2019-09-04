«Вышли из общежития и не вернулись»: Двоих 16-летних подростков разыскивают в Балахне

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-04T16:53:16+03:00

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В Нижегородской области пропали двое подростков – 16-летние Саша Попов и Даня Капитанов. Ориентировку с их приметами и фотографиями разместила поисково-спасательная группа «Рысь» на своей странице в социальной сети.

Приметы Саши: среднее телосложение, рост 160 сантиметров, темные волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.

В чем в день исчезновения был Даня – неизвестно. Мальчик среднего телосложения, роста также 160 сантиметров, волосы у него темные.

Подростки исчезли 30 августа 2019 года, когда ушли из общежития Балахнинского технического техникума, которое находится на улице Романа Пискунова. С тех пор о местонахождении молодых людей ничего неизвестно.

Если вы видели ребят, сообщите информацию волонтерам по номеру: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU