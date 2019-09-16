14-летний Максим Лялин пропал в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде разыскивают 14-летнего Максима Лялина, который пропал в воскресенье, 15 сентября 2019 года. Как сообщила в социальных сетях поисково-спасательная группа «Рысь», мальчик самовольно покинул школу-интернат около восьми часов вечера. С тех пор о местонахождении подростка никто не знает.
Приметы Максима: худощавое телосложение, рост 157 сантиметров, светло-русые волосы, высветленная челка.
В день исчезновения мальчик был одет в цветную ветровку, темные спортивные штаны и темные кроссовки.
Если у вас есть какая-либо информация о данном подростке, сообщите в поисково-спасательную группу «Рысь» по номеру: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.
Напомним, две недели назад в Нижегородской области пропали 16-летние Саша Попов и Даня Капитанов. Подростки ушли из общежития Балахнинского технического техникума, которое находится на улице Романа Пискунова.
ИСТОЧНИК KP.RU