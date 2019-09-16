2019-09-16T15:22:52+03:00
Общество

14-летний Максим Лялин пропал в Нижнем Новгороде

Мальчика ищут с 15 сентября
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСГ "Рысь"Фото: ПСГ "Рысь"
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В Нижнем Новгороде разыскивают 14-летнего Максима Лялина, который пропал в воскресенье, 15 сентября 2019 года. Как сообщила в социальных сетях поисково-спасательная группа «Рысь», мальчик самовольно покинул школу-интернат около восьми часов вечера. С тех пор о местонахождении подростка никто не знает.

Приметы Максима: худощавое телосложение, рост 157 сантиметров, светло-русые волосы, высветленная челка.

В день исчезновения мальчик был одет в цветную ветровку, темные спортивные штаны и темные кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о данном подростке, сообщите в поисково-спасательную группу «Рысь» по номеру: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

Напомним, две недели назад в Нижегородской области пропали 16-летние Саша Попов и Даня Капитанов. Подростки ушли из общежития Балахнинского технического техникума, которое находится на улице Романа Пискунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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