«Загрязняющих веществ нет»: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Кудьминской промзоне

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-11T09:33:19+03:00

По предварительным данным, во время пожара пострадали два человека

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Роспотребнадзор по Нижегородской области проверил качество воздуха возле жилых домов после сильного пожара в Кудьминской промзоне.

- По результатам лабораторного контроля атмосферного воздуха, который начался сразу после сообщения о пожаре в промзоне и продолжался всю ночь, в близлежащей жилой застройке превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. - заверили в Роспотребнадзоре.

Напомним, пожар на территории Кудьминской промзоны вспыхнул около шести часов вечера 10 сентября. По предварительным данным, горящий склад был предназначен для хранения масла. Его там могло быть до 500 тонн. По предварительным данным пострадали два человека. Одному из них помощь была оказана на месте, второй пострадавший был доставлен в больницу.

К тушению пожара были привлечены 128 человек и 37 единиц техники. Также в работах по тушению были задействованы два пожарных поезда, прибывшие на железнодорожную станцию «Кудьма».

ИСТОЧНИК KP.RU