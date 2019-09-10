2019-09-10T23:13:44+03:00
Происшествия

Опубликовано видео пожара в Кудьминской промзоне

К тушению пожара привлечены два пожарных поезда [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Опубликовано видео пожара в Кудьминской промзоне.Опубликовано видео пожара в Кудьминской промзоне.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Изменить размер текста:

В интернете появилось видео тушения пожара в Кудьминской промзоне Богородского района. Эти кадры распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – Госпитализирован один человек. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на месте. К тушению пожара были привлечены 128 человек и 37 единиц техники.

Также в работах по тушению были задействованы два пожарных поезда, прибывшие на железнодорожную станцию «Кудьма».

К тушению пожара привлечены два пожарных поезда. ФОТО: Владислав Васнецов.

К тушению пожара привлечены два пожарных поезда. ФОТО: Владислав Васнецов.

- Поезда прибыли в 20:55 и 21:07. В одном сто тонн воды и четыре тонны пенообразователя, во втором – 122 тонны воды и 5 тонн пенообразователя, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области. – Расстояние от места пожара до железнодорожной станции 300 метров. Сейчас прокладываются магистральные линии.

Напомним, пожар на территории Кудьминской промзоны вспыхнул около шести часов вечера 10 сентября. По предварительным данным, горящий склад был предназначен для хранения масла. Его там могло быть до 500 тонн.

Тушение пожара в Кудьминской промзоне.МЧС, спасение, пожар, тушение

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пожар в Кудьминской промзоне локализован
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области
Более полутора тысяч человек посетили фестиваль R-Oka в минувшие выходные
Владимир Панов утвердил 10 членов Общественной палаты
Более 90 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства-2020 в рамках проекта «Вам решать»
Мэрия Нижнего Новгорода возьмет в лизинг 56 новых автобусов
«Единая Россия» получила более 85% вакантных мандатов в Нижегородской области
Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной
Незаконную свалку покрышек ликвидировали в Арзамасском районе
У автовокзала «Канавинский» в Нижнем Новгороде появился свой сайт
Жители Дзержинска выбрали депутатов в городскую думу
«Фестиваль нижегородской книги» пройдёт в библиотеке имени Ленина в конце сентября
Экс-мэр Арзамаса выслушал приговор за служебный подлог
Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району
62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге
Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00
Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей
Явка на выборах на 15:00 в Нижегородской области составила больше 19%
В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»
В Нижегородской области подешевели говядина и сахар
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста
В Нижегородской области открылись все избирательные участки