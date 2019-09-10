Опубликовано видео пожара в Кудьминской промзоне

В интернете появилось видео тушения пожара в Кудьминской промзоне Богородского района. Эти кадры распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – Госпитализирован один человек. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на месте. К тушению пожара были привлечены 128 человек и 37 единиц техники.

Также в работах по тушению были задействованы два пожарных поезда, прибывшие на железнодорожную станцию «Кудьма».

К тушению пожара привлечены два пожарных поезда. ФОТО: Владислав Васнецов.

- Поезда прибыли в 20:55 и 21:07. В одном сто тонн воды и четыре тонны пенообразователя, во втором – 122 тонны воды и 5 тонн пенообразователя, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области. – Расстояние от места пожара до железнодорожной станции 300 метров. Сейчас прокладываются магистральные линии.

Напомним, пожар на территории Кудьминской промзоны вспыхнул около шести часов вечера 10 сентября. По предварительным данным, горящий склад был предназначен для хранения масла. Его там могло быть до 500 тонн.