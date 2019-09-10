2019-09-10T18:48:46+03:00
Происшествия

Горящий ангар тушат в Кудьминской промзоне

Гигантский столб черного дыма виден издалека
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Горящий ангар тушат в Кудьминской промзоне. Фото: Владислав ВАСНЕЦОВГорящий ангар тушат в Кудьминской промзоне. Фото: Владислав ВАСНЕЦОВ
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Огромный столб черного дыма, возвышающийся над городом, привлек внимание нижегородцев вечером во вторник, 10 сентября 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили очевидцы происшествия.

- Что-то горит в районе промзоны под Дружным, - рассказал нижегородец Владислав Васнецов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области «Комсомолке» информацию о пожаре подтвердили, но уточнили, что возгорание произошло на территории Кудьминской промзоны в Богородском районе.

- Загорелось складское помещение – ангар. На месте сейчас работают пожарные, пожару присвоен второй ранг опасности. На данный момент с открытым огнем справиться пока не удалось. Площадь пожара уточняется, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, склад был предназначен для хранения масла – и его там могло быть до 500 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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