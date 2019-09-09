«Единая Россия» получила более 85% вакантных мандатов в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-09T17:29:25+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, в Нижегородской области прошли довыборы в гордумы и Заксобрание. По итогам «Единая Россия» получила более 85% вакантных депутатских мандатов, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Как подчеркнул секретарь НРО «Единая Россия», депутата Госдумы Денис Москвин, партия сохраняет лидирующие позиции в Нижегородской области благодаря активной работе не только во время избирательной кампании. По его словам, 85% - очень убедительный результат.

- Мы продолжаем реализовывать партийные проекты, продолжаем обновлять наши ряды, за последний год мы серьезно изменили местные отделения. Очередной избирательный цикл стал продолжением курса на обновление Партии. Более 10 процентов кандидатов от «Единой России» - представители молодежи. Думаю, это в том числе сказалось на результатах голосования, - заявил Москвин.

Напомним, на территории Нижегородской области 8 сентября работали 663 избирательных участка. По предварительным данным, явка по региону составила 29,2%.

КОНКРЕТНО

Победителем на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району стал Антон Гребень. На довыборах в думу Нижнего Новгорода представители «Единой России» стали лидерами во всех округах: №9 - Татьяна Скоробогатова, №15 - Руслан Станчев, №16 - Инна Ванькина, №21 - Павел Пашинин, №24 - Евгений Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU