Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-09T10:54:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 8 сентября 2019 года, прошли довыборы в Законодательное собрание Нижегородской области по округу № 20, который включает в себя территорию Кстовского района.

По данным избирательной комиссии, победителем стал представитель «Единой России» Антон Гребень. За него отдали свои голоса более 8,5 тысяч человек. Это почти 61% всех голосов. Явка в ЗСНО составила 14,23%.

Напомним, 8 сентября также прошли довыборы в думу Нижнего Новгорода. Местные жители выбирали депутатов по пяти округам. В каждом из них лидируют представители «Единой России». Так, по округу №9 победила Татьяна Скоробогатова. По округам №15 и №16 большинство голосов набрали Руслан Станчев и Инна Ванькина. А жители округа №21 и №24 отдали большинство голосов за Павла Пашинина и Евгения Костина.

ИСТОЧНИК KP.RU