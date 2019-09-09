2019-09-09T10:40:31+03:00
Общество

Названы победители на довыборах в думу Нижнего Новгорода

Во всех округах лидируют представители «Единой России»
Валерия ГРОМОВА
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Названы победители на выборах в думу Нижнего НовгородаНазваны победители на выборах в думу Нижнего НовгородаФото: Андрей КОПАЛОВ
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В воскресенье, 8 сентября, в Нижнем Новгороде проходили довыборы в городскую думу. Местные жители выбирали депутатов по пяти округам, где ранее сложили свои полномочия Иван Карнилин, Сергей Каргин, Николай Ингликов, Валерий Гельжинис и Алексей Гойхман.

По данным избирательной комиссии, во всех округах лидируют представители «Единой России».

По округу №9 (Ленинский район) победила Татьяна Скоробогатова. Она набрала более 1700 голосов избирателей. По округам №15 и №16 (Канавинский район) большинство голосов набрали Руслан Станчев и Инна Ванькина. Жители округа №21 и №24 (Сормовский район) отдали большинство голосов за Павла Пашинина и Евгения Костина.

Каждый из победителей набрал более 50-60% голосов. Явка избирателей в Нижнем Новгороде составила приблизительно 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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