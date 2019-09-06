Девять уголовных дел по факту падения наледи на нижегородцев дошли до суда

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-06T12:45:06+03:00

Два из них до сих пор на рассмотрении

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Следственный комитет Нижегородской области направил в суд девять уголовных дел, возбужденных по факту падения наледи на людей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По шести делам уже вынесен приговор – обвиняемые получили штрафы. Еще два находятся на рассмотрении. По девятому вынесли приговор в отношении директора жилищной организации.

Речь идет о случае падении глыбы льда на коляску с новорожденной девочкой. Напомним, 15 марта жительница Нижнего Новгорода гуляла по проспекту Ленина со своими детьми рядом с подъездом в то время, когда с крыши сорвалась сосулька и упала прямо на коляску, в которой лежала крохотная малышка. На тот момент ей был всего месяц. Девочку доставили в реанимацию. Кроме того, ранения получил ее трехлетний брат, который гулял вместе с мамой.

После этого СК возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего руководителя управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU