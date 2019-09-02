Опубликован календарь матчей ХК «Торпедо» на сезон 2019-2020
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» проведет 62 игры в рамках нового сезона Континентальной лиги в 2019 и 2020 годах. Первый этап стартовал 1 сентября, плей-офф запланирован на февраль – апрель.
Первые четыре матча ХК «Торпедо» сыграет на выезде. Соперниками нижегородских хоккеистов станут минское и рижское «Динамо», «Локомотив» и «Аванград».
Подробный календарь матчей ХК "Торпедо" в сезоне 2018-2019 гг. можно посмотреть здесь.
Напомним, в конце мая 2019 года новым генеральным директором нижегородской команды стал Александр Харламов – сын известного российского хоккеиста Валерия Харламова. Также было принято решение о формировании нового состава правления. В него вошли Глеб Никитин, Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов и Владимир Солдатенков.
ИСТОЧНИК KP.RU