2019-09-02T13:14:13+03:00
Спорт

Опубликован календарь матчей ХК «Торпедо» на сезон 2019-2020

В ближайшие несколько месяцев нижегородский клуб проведет 62 игры
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» проведет 62 игры в рамках нового сезона Континентальной лиги в 2019 и 2020 годах. Первый этап стартовал 1 сентября, плей-офф запланирован на февраль – апрель.

Первые четыре матча ХК «Торпедо» сыграет на выезде. Соперниками нижегородских хоккеистов станут минское и рижское «Динамо», «Локомотив» и «Аванград».

Подробный календарь матчей ХК "Торпедо" в сезоне 2018-2019 гг. можно посмотреть здесь.

Напомним, в конце мая 2019 года новым генеральным директором нижегородской команды стал Александр Харламов – сын известного российского хоккеиста Валерия Харламова. Также было принято решение о формировании нового состава правления. В него вошли Глеб Никитин, Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов и Владимир Солдатенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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