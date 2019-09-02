Календарь нижегородского «Торпедо» на сезон КХЛ 2019-2020: матчи, даты, соперники
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 1 сентября. В ближайшие несколько месяцев нижегородское «Торпедо» проведет 62 игры на разных площадках.
Первые четыре матча будут на выезде – соперниками станут минское и рижское «Динамо», «Локомотив» и «Аванград».
«Комсомолка» публикует полное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон 2019/2020:
2 сентября – Динамо Мск – Торпедо
4 сентября – Динамо Р – Торпедо
6 сентября – Локомотив – Торпедо
8 сентября – Авангард – Торпедо
11 сентября – Торпедо – ЦСКА
13 сентября – Торпедо – Йокерит
15 сентября – Торпедо – Авангард
17 сентября – Торпедо – Нефтехимик
19 сентября – Сочи - Торпедо
21 сентября – Северсталь – Торпедо
24 сентября – Торпедо – Динамо Мн
27 сентября – Торпедо – ЦСКА
29 сентября – Торпедо – Сочи
1 октября – Салават Юлаев – Торпедо
3 октября – Барыс – Торпедо
5 октября – Металлург Мг – Торпедо
9 октября - Торпедо – Витязь
11 октября – Торпедо – Салават Юлаев
13 октября - Торпедо – СКА
17 октября - Динамо Мн – Торпедо
19 октября - Йокерит – Торпедо
21 октября - ЦСКА – Торпедо
24 октября – Торпедо – Спартак
29 октября - Торпедо – Локомотив
31 октября - Торпедо - Куньлунь Ред Стар
2 ноября - Йокерит – Торпедо
4 ноября - Витязь – Торпедо
12 ноября - Динамо Мн – Торпедо
14 ноября - Торпедо – Сибирь
17 ноября - Торпедо – Витязь
19 ноября - Торпедо - Динамо Мн
22 ноября - Сибирь – Торпедо
24 ноября - Трактор – Торпедо
26 ноября - Автомобилист – Торпедо
29 ноября - Торпедо - Динамо Мск
3 декабря - Торпедо – Автомобилист
6 декабря - Торпедо - Ак Барс
9 декабря - Витязь – Торпедо
18 декабря - Торпедо – Барыс
21 декабря - Куньлунь Ред Стар – Торпедо
23 декабря - Адмирал – Торпедо
25 декабря - Амур – Торпедо
28 декабря - Торпедо - Динамо Р
3 января - Торпедо – Трактор
7 января - Торпедо – Адмирал
9 января - Ак Барс – Торпедо
11 января - Нефтехимик – Торпедо
14 января - Торпедо - Сочи
16 января - Торпедо - Динамо Мск
21 января - Торпедо – Локомотив
24 января - Торпедо - Металлург Мг
26 января - СКА – Торпедо
28 января - Динамо Мск – Торпедо
30 января - Локомотив – Торпедо
1 февраля - Торпедо – Северсталь
11 февраля - ЦСКА – Торпедо
13 февраля - Торпедо – СКА
15 февраля - Торпедо – Амур
18 февраля - Спартак – Торпедо
20 февраля - СКА – Торпедо
22 февраля - Сочи – Торпедо
25 февраля - Торпедо – Йокерит
ИСТОЧНИК KP.RU