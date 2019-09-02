2019-09-02T12:42:51+03:00
Спорт

Календарь нижегородского «Торпедо» на сезон КХЛ 2019-2020: матчи, даты, соперники

Нижегородский клуб проведет 62 игры
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ХК "Торпедо"Фото: ХК "Торпедо"
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Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 1 сентября. В ближайшие несколько месяцев нижегородское «Торпедо» проведет 62 игры на разных площадках.

Первые четыре матча будут на выезде – соперниками станут минское и рижское «Динамо», «Локомотив» и «Аванград».

«Комсомолка» публикует полное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон 2019/2020:

2 сентября – Динамо Мск – Торпедо

4 сентября – Динамо Р – Торпедо

6 сентября – Локомотив – Торпедо

8 сентября – Авангард – Торпедо

11 сентября – Торпедо – ЦСКА

13 сентября – Торпедо – Йокерит

15 сентября – Торпедо – Авангард

17 сентября – Торпедо – Нефтехимик

19 сентябряСочи - Торпедо

21 сентябряСеверсталь – Торпедо

24 сентября – Торпедо – Динамо Мн

27 сентября – Торпедо – ЦСКА

29 сентября – Торпедо – Сочи

1 октябряСалават Юлаев – Торпедо

3 октябряБарыс – Торпедо

5 октября – Металлург Мг – Торпедо

9 октября - Торпедо – Витязь

11 октября – Торпедо – Салават Юлаев

13 октября - Торпедо – СКА

17 октября - Динамо Мн – Торпедо

19 октября - Йокерит – Торпедо

21 октября - ЦСКА – Торпедо

24 октября – Торпедо – Спартак

29 октября - Торпедо – Локомотив

31 октября - Торпедо - Куньлунь Ред Стар

2 ноября - Йокерит – Торпедо

4 ноября - Витязь – Торпедо

12 ноября - Динамо Мн – Торпедо

14 ноября - Торпедо – Сибирь

17 ноября - Торпедо – Витязь

19 ноября - Торпедо - Динамо Мн

22 ноября - Сибирь – Торпедо

24 ноября - Трактор – Торпедо

26 ноября - Автомобилист – Торпедо

29 ноября - Торпедо - Динамо Мск

3 декабря - Торпедо – Автомобилист

6 декабря - Торпедо - Ак Барс

9 декабря - Витязь – Торпедо

18 декабря - Торпедо – Барыс

21 декабря - Куньлунь Ред Стар – Торпедо

23 декабря - Адмирал – Торпедо

25 декабря - Амур – Торпедо

28 декабря - Торпедо - Динамо Р

3 января - Торпедо – Трактор

7 января - Торпедо – Адмирал

9 января - Ак Барс – Торпедо

11 января - Нефтехимик – Торпедо

14 января - Торпедо - Сочи

16 января - Торпедо - Динамо Мск

21 января - Торпедо – Локомотив

24 января - Торпедо - Металлург Мг

26 января - СКА – Торпедо

28 января - Динамо Мск – Торпедо

30 января - Локомотив – Торпедо

1 февраля - Торпедо – Северсталь

11 февраля - ЦСКА – Торпедо

13 февраля - Торпедо – СКА

15 февраля - Торпедо – Амур

18 февраля - Спартак – Торпедо

20 февраля - СКА – Торпедо

22 февраля - Сочи – Торпедо

25 февраля - Торпедо – Йокерит

ИСТОЧНИК KP.RU

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