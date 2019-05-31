Сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова стал гендиректором нижегородского «Торпедо»

В четверг, 30 мая 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание правления хоккейного клуба «Торпедо», в ходе которого был избран новый генеральный директор команды.

Им стал Александр Харламов – сын известного российского хоккеиста Валерия Харламова. До последнего времени он был заместителем спортивного директора московского ЦСКА.

- Александр Валерьевич - представитель яркой спортивной семьи. Валерий Харламов - настоящая легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру «Торпедо», - подчеркнул Глеб Никитин.

Харламов, в свою очередь, поблагодарил главу региона и участников заседания за оказанную честь. Хоккеист добавил, что ему приятно будет работать в нижегородском «Торпедо».

Все члены правления клуба поддержали его кандидатуру. После этого в кремле был подписан соответствующий контракт. Также было принято решение о формировании нового состава правления. В него вошли Глеб Никитин, Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов и Владимир Солдатенков.

Напомним, до этого дня генеральным директором ХК «Торпедо» был Ян Голубовский. Накануне он подал заявление о досрочном расторжении контракта с клубом. А на прошлой неделе стало известно об аресте исполнительного и финансового директоров «Торпедо», которые обвиняются в растрате 13 миллионов рублей. Голубовский проходит по данному уголовному делу как свидетель.

Справка КП

Александр Валерьевич Харламов родился 23 сентября 1975 года. Свою професииональную хоккейную карьеру начал в 17 лет в московском ЦСКА. В составе молодежной сборной страны Харламов выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира.

После завершения игровой карьеры три года работал в структуре подмосковного «Витязя», занимал должность ассистента главного тренера. С 2013 года работал в руководстве хоккейного клуба ЦСКА. В 2015 году вместе с «армейским» клубом завоевал золотые медали Чемпионата России, а в 2019 ЦСКА покорился главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.