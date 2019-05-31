2019-05-31T09:33:52+03:00
Спорт

Сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова стал гендиректором нижегородского «Торпедо»

Соответствующий контракт был подписан 30 мая
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: сайт ХК "Торпедо"Фото: сайт ХК "Торпедо"
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание правления хоккейного клуба «Торпедо», в ходе которого был избран новый генеральный директор команды.

Им стал Александр Харламов – сын известного российского хоккеиста Валерия Харламова. До последнего времени он был заместителем спортивного директора московского ЦСКА.

- Александр Валерьевич - представитель яркой спортивной семьи. Валерий Харламов - настоящая легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру «Торпедо», - подчеркнул Глеб Никитин.

Харламов, в свою очередь, поблагодарил главу региона и участников заседания за оказанную честь. Хоккеист добавил, что ему приятно будет работать в нижегородском «Торпедо».

Все члены правления клуба поддержали его кандидатуру. После этого в кремле был подписан соответствующий контракт. Также было принято решение о формировании нового состава правления. В него вошли Глеб Никитин, Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов и Владимир Солдатенков.

Напомним, до этого дня генеральным директором ХК «Торпедо» был Ян Голубовский. Накануне он подал заявление о досрочном расторжении контракта с клубом. А на прошлой неделе стало известно об аресте исполнительного и финансового директоров «Торпедо», которые обвиняются в растрате 13 миллионов рублей. Голубовский проходит по данному уголовному делу как свидетель.

Справка КП

Александр Валерьевич Харламов родился 23 сентября 1975 года. Свою професииональную хоккейную карьеру начал в 17 лет в московском ЦСКА. В составе молодежной сборной страны Харламов выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира.

После завершения игровой карьеры три года работал в структуре подмосковного «Витязя», занимал должность ассистента главного тренера. С 2013 года работал в руководстве хоккейного клуба ЦСКА. В 2015 году вместе с «армейским» клубом завоевал золотые медали Чемпионата России, а в 2019 ЦСКА покорился главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Оренбург - Спартак 26 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Оренбург - Спартак 26 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
Тело 54-летней женщины обнаружено на месте пожара в Дзержинске
Иномарка протаранила пассажирский автобус в Нижнем Новгороде
Товарооборот Нижегородской области с Китаем вырос на 31%
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Нижегородской области к переходу на ЦЭТВ
Нижегородские депутаты предложили новое почетное звание для городов
Пригородные электрички будут субсидировать из бюджета Нижегородской области
Глеб Никитин: «Работа санавиации – это уже более 100 спасенных человеческих жизней»
12 межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи откроется в Нижегородской области к 2024 году
Четыре города Нижегородской области получат федеральные средства на реализацию проектов благоустройства в 2020 году
Летом на территории стадиона «Нижнего Новгорода» откроется спортивно-развлекательная площадка
К 800-летию Нижнего Новгорода сормовичи получат развязку на Светлоярской
Объем экспорта Нижегородской области увеличился почти в полтора раза
В Дзержинске выбрали подрядчика для капремонта шести памятников архитектуры
В Выксе СК выясняет подробности гибели годовалой девочки