Суд обязал вывезти авиабомбы с дзержинского завода «Кристалл» после июньских взрывов
Суд обязал завод НИИ «Кристалл» в Дзержинске вывезти авиационные бомбы с производства. По словам прокурора, на предприятии была проведена проверка, в ходе которой обнаружились нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей. Соответствующая информация размещена на сайте Дзержинского городского суда.
Теперь авиабомбы и взрывчатые вещества должны быть вывезены с завода в течение двух месяцев.
Напомним, сразу три взрыва прогремели на заводе «Кристалл» 1 июня 2019 года. В небо поднялись гигантские клубы дыма и пыли, а ударная волна выбила стекла в домах в радиусе нескольких километров. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. После случившегося за медицинской помощью и обратились 89 человек. Из них 44 человека являются сотрудниками завода, остальные 45 – жителями прилегающих территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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