2019-08-30T16:44:35+03:00
Общество

На нижегородской телебашне включат праздничную подсветку к молодежному фестивалю «Высота»

Светодинамический сценарий запланирован на 30 и 31 августа
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде уже начались мероприятия в рамках молодежного фестиваля «Высота». В честь этого 30 и 31 августа на телебашне на Белинке включат праздничную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, иллюминация на башне будет работать накануне мероприятия сегодня, 30 августа, с 21:00 до полуночи и завтра, 31 августа, с 20:00 до полуночи. В это время на световом панно будет воспроизводиться тематический светодинамический сценарий.

Напомним, в связи с проведением фестиваля перекрыта площадь Минина и Пожарского. В работе общественного транспорта также появились изменения. Узнать о них можно здесь.

КСТАТИ

В этом году музыкальным хедлайнером молодежного фестиваля «Высота» станет певица MARUV. А 31 августа на главной сцене фестиваля также выступят группа «Хлеб» и один из самых ярких и харизматичных радиоведущих - DJ Саймон. Кроме того, ведущим онлайн-студии, которая будет работать в Нижнем Новгороде во время молодежного фестиваля «Высота», станет автор и ведущий youtube-шоу «Comment Out», сценарист и ведущий рубрик шоу «Вечерний Ургант», ведущий шоу «Шутники» Владимир Маркони.

ИСТОЧНИК KP.RU

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