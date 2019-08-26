2019-08-26T15:23:54+03:00
Общество

Центр Нижнего Новгорода перекроют на четыре дня для проведения фестиваля «Высота»

Ограничения вступят в силу 29 августа
Юлия ИСАЕВА
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Центр Нижнего Новгорода перекроют на четыре дня для проведения фестиваля «Высота»Центр Нижнего Новгорода перекроют на четыре дня для проведения фестиваля «Высота»Фото: "КП" Архив
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На этой неделе в Нижнем Новгороде пройдет молодежный фестиваль «Высота» (16+). Он будет очень масштабным: планируется, что в этот раз участие примут больше 25 тысяч человек. Для проведения всех мероприятий центральные улицы приволжской столицы будут перекрыты для движения.

Как рассказали в департаменте транспорта, ограничения вступят в силу в 16:00 в четверг, 29 августа. Автомобилисты не смогут ездить по площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до улицы Минина), по улице Ульянова (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), а также по улице Минина (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского). Движение откроют в 23:00 1 сентября.

Также с 6:00 до 23:30 в субботу, 31 августа, закроют Верхневолжскую набережную. Речь идет об участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского. В эти же часы автомобилистам придется объезжать Георгиевский съезд на участке от Нижневолжской набережной до площади Минина и Пожарского.

На вышеуказанных улицах будут работать эвакуаторы.

Напомним, в этом году музыкальным хедлайнером молодежного фестиваля «Высота» станет певица MARUV. А 31 августа на главной сцене фестиваля также выступят группа «Хлеб» и один из самых ярких и харизматичных радиоведущих - DJ Саймон. Кроме того, ведущим онлайн-студии, которая будет работать в Нижнем Новгороде во время молодежного фестиваля «Высота», станет автор и ведущий youtube-шоу «Comment Out», сценарист и ведущий рубрик шоу «Вечерний Ургант», ведущий шоу «Шутники» Владимир Маркони.

ИСТОЧНИК KP.RU

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