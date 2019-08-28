2019-08-28T09:25:45+03:00
Общество

Движение автобусов и троллейбусов изменится в центре Нижнего Новгорода на четыре дня

Это связано с проведением фестиваля «Высота»
Юлия ИСАЕВА
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Для удобства пассажиров на измененных маршрутах появятся временные остановкиДля удобства пассажиров на измененных маршрутах появятся временные остановкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 29 августа 2019 года в Нижнем Новгороде будет проходить молодежный фестиваль «Высота». Организаторы перекроют для мероприятий площадь Минина и Пожарского, в связи с чем изменится движение общественного транспорта.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, ограничения вступят в силу в 16:00 29 августа и будут сняты в 23:00 1 сентября.

Троллейбусы №13, 17 и 31 будут ходить только до площади Свободы, а автобусы №А-1, А-68 и Т-4 будут разворачиваться разворачиваться в районе Большой Покровской.

Маршрутка Т-31 поедет от Сенной по улицам Минина, Пискунова, Варварской, а потом по площади Минина с разворотом в районе Большой Покровской.

Еще несколько автобусов - А-40, А-60, А-64, Т-74, Т-97, Т-98 – после проезда по Варварской будут следовать к площади Сенной по улицам Пискунова, Минина и далее по маршруту. В обратном направлении они поедут по Пискунова, Варварской, площади Минина, потом опять по Варварской и далее по маршруту без изменений.

Автобусы А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40 и Т-45 от центральной площади города к Сенной будут ездить по Варварской, Пискунова, Минина и далее по маршруту. Обратно также.

Для удобства на измененных маршрутах А-19, А-40, А-45, А-52, А-64, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97 и Т-98 появятся временные остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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