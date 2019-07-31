Истязавшую своего 12-летнего сына нижегородку арестовали

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-31T15:24:28+03:00

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Нижегородку, которая избила своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой, а потом бросила его в гостиничном номере и сбежала, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Под арестом мастер-стилист пробудет два месяца, то есть до 29 сентября 2019 года.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала про горе-мать, изгонявшую бесов из несовершеннолетнего ребенка в гостиничном номере с помощью хоккейной клюшки. Чтобы работники отеля не услышали крики мальчика, женщина колола ему обезболивающие и димедрол. Его обнаружили в номере лишь спустя сутки. Поначалу покрытый синяками ребенок утверждал, что получил повреждения во время игры в хоккей, но позже признался: его избивала родная мать.

- Она все время повторяла, что это для меня, что она изгоняет из меня бесов, - сообщил пострадавший.

Женщину задержали 29 июля и почти тут же в отношении нее возбудили уголовное дело. А мальчика вместе с сестренкой, появившейся на свет в июне, поместили в социально-реабилитационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU